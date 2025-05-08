İSKİ açıkladı: 8 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Yayınlanma: 08.05.2025 - 09:31

Güncelleme: 08.05.2025 - 09:31

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 8 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

8 MAYIS 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, geçen yıl 21 Kasım'da yüzde 27,49 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı yükselişe geçti. 8 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 80,26 oldu.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli: Yüzde 93,06

Darlık: Yüzde 82,21

Elmalı: Yüzde 93,54

Terkos: Yüzde 80,17

Alibey: Yüzde 60,96

Büyükçekmece: Yüzde 70,71

Sazlıdere: Yüzde 58,08

Istrancalar: Yüzde 56,24

Kazandere: Yüzde 93,27

Pabuçdere: Yüzde 92,73