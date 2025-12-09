İSKİ açıkladı: 9 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor. Peki, 9 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

9 ARALIK GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'daki barajlarda su seviyeleri düşüşe devam ediyor. 9 Aralık Salı günü İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, barajların doluluk oranı yüzde 17,81 olarak kaydedildi.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin verilerine göre 9 Aralık itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Ömerli: %13,2

Darlık: %27,81

Elmalı: %53,91

Terkos: %20,47

Alibey: %12,69

Büyükçekmece: %18,77

Sazlıdere: %17,02

Istrancalar: %31,83

Kazandere: %2,4

Pabuçdere: %2,5