İSKİ açıkladı: 9 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor. Peki, 9 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
9 ARALIK GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'daki barajlarda su seviyeleri düşüşe devam ediyor. 9 Aralık Salı günü İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, barajların doluluk oranı yüzde 17,81 olarak kaydedildi.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin verilerine göre 9 Aralık itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
Ömerli: %13,2
Darlık: %27,81
Elmalı: %53,91
Terkos: %20,47
Alibey: %12,69
Büyükçekmece: %18,77
Sazlıdere: %17,02
Istrancalar: %31,83
Kazandere: %2,4
Pabuçdere: %2,5