İSKİ açıkladı: 9 Ocak İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Yayınlanma: 09.01.2025 - 14:36

Güncelleme: 09.01.2025 - 14:36

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 9 Ocak İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

BARAJLARDAKİ SON DURUM 9 OCAK 2025

İSKİ tarafından açıklanan son veriye göre barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 41,75 olarak açıklandı. 9 Ocak tarihinde barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 41,7 olarak açıklanmıştı.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI

9 Ocak 2020 % 51,43

9 Ocak 2021 % 19,16

9 Ocak 2022 % 48,04

9 Ocak 2023 % 31,85

9 Ocak 2024 % 53,63

9 Ocak 2025 % 41,75