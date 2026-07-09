İSKİ açıkladı: 9 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 9 Temmuz 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

9 TEMMUZ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI

Yaz mevsiminin kavurucu sıcakları, İstanbul'un su rezervleri üzerinde etkisini göstermeye başladı. İSKİ'nin anlık otomasyon sistemlerinden alınan 9 Temmuz 2026 tarihli verilere göre, İstanbul genelindeki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 61,41 olarak ölçüldü. Önceki gün yüzde 61,72 olan bu oran, bir günde yüzde 0,31'lik net bir su kaybı yaşandığını gösteriyor.

9 TEMMUZ 2026 İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI LİSTESİ

Elmalı Barajı %90,87

Ömerli Barajı %87,24

Darlık Barajı %79,21

Alibey Barajı %58,02

Terkos Barajı %49,94

Büyükçekmece Barajı %44,11

Sazlıdere Barajı %36,89

Kazandere Barajı %38,56

Pabuçdere Barajı %34,49

Istrancalar Barajı %28,62