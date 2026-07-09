TV yayın akışı 9 Temmuz Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?

9 Temmuz 2026 Perşembe günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 9 Temmuz Perşembe günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
ATV YAYIN AKIŞI
02.20 Aldatmak
05.00 Safir
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Kırgın Çiçekler
13.00 Gün Ortası
14.00 Altı Üstü İstanbul
16.30 A.B.İ.
19.00 atv Ana Haber
20.00 Var Mısın Yok Musun
KANAL D YAYIN AKIŞI
00.30 Akrep Kral: Güç Peşinde
02.15 Benim Adım Gültepe
04.00 Benim Adım Gültepe
05.30 Kuzey Güney
07.00 Yabancı Damat
09.30 Yaprak Dökümü
12.00 Kanal D Haber Gün Arası
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Uzak Şehir
16.45 Aşk-ı Memnu
19.00 Kanal D Ana Haber
20.00 Daha 17
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat
10.00 Her Yerde Sen
12.00 Şahane Hayatım
14.45 Sen Çal Kapımı
16.45 Karagül
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Zengo
22.15 Kız Babası
00.15 Aşk Yeniden
02.45 İnadına Aşk
04.45 Yasak Elma
06.00 Karagül
SHOW TV YAYIN AKIŞI
02.30 Gizli Görev
04.15 Kurtarıcı
06.00 Yeni Gelin
08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10.00 Bahar
12.30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Show Ana Haber
STAR TV YAYIN AKIŞI
00.15 Bittin Sen
01.45 Bittin Sen
03.00 İstanbullu Gelin
05.00 Erkenci Kuş
07.00 İstanbullu Gelin
09.30 Ateşböceği
12.00 Asuman Krause ile Hayat...
14.00 Aramızda Kalsın
16.30 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
TRT 1 YAYIN AKIŞI
00.45 3'te 3
02.00 Seksenler
03.05 Yürek Çıkmazı
05.30 Hayallerinin Peşinde
06.15 Turgay Başyayla ile...
07.15 Hangimiz Sevmedik
09.50 Kasaba Doktoru
13.15 Seksenler
14.30 Yürek Çıkmazı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Önemsiz Biri
TV8 YAYIN AKIŞI
00.15 Gazete Magazin
04.30 Oynat Bakalım
05.30 Tuzak
07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
08.30 MasterChef Türkiye
09.45 Gazete Magazin
14.00 MasterChef Türkiye