Altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 9 Temmuz 2026 Perşembe...

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile savaşı sona erdirmeye yönelik geçici mutabakatın artık geçerli olmadığını açıklamasının ardından yükselen enflasyon ve faiz endişelerinin etkisiyle perşembe günü geriledi.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.121 TL Çeyrek altın 10.096 TL Cumhuriyet altını 40.156 TL Ons altın 4.063 dolar Yarım altın 20.173 TL Tam altın 40.088 TL Gremse altın 100.529 TL

Spot altın yüzde 0,3 düşüşle ons başına 4.066,24 dolara indi. Çarşamba günü 1 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesini gören değerli metal, ABD'de ağustos vadeli altın kontratlarında da yüzde 0,1 değer kaybederek 4.077 dolardan işlem gördü.

TRUMP'IN AÇIKLAMASI SONRASI ABD'DEN YENİ OPERASYON

ABD ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile çatışmaları sona erdirmek amacıyla varılan mutabakatın artık geçerli olmadığını açıklamasının ardından Hürmüz Boğazı'nda deniz ulaşımının güvenliğini sağlamak amacıyla yeni operasyonlar başlattığını duyurdu.

Jeopolitik risklerdeki yükseliş, enerji piyasalarında dalgalanmayı artırırken yatırımcıların da güvenli liman varlıklarına yönelik beklentilerini yeniden şekillendirdi.

PETROL YÜKSELDİ, PİYASALARDA GERİLİM ARTTI

ABD ile İran arasında artan gerilim petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Çarşamba günü yaklaşık yüzde 5 yükselen petrol fiyatları, yeni işlem gününde de kazançlarını korudu.

Artan jeopolitik tansiyon, küresel piyasalarda enflasyon baskısına ilişkin endişeleri güçlendirirken doların güçlü seyrini de destekledi.

FED TUTANAKLARI FAİZ ENDİŞELERİNİ GÜÇLENDİRDİ

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen ay gerçekleştirdiği para politikası toplantısına ait tutanaklarda enflasyon riskleri ön plana çıktı.

Fed yetkilileri, fiyat baskılarının ekonominin daha geniş kesimlerine yayılabileceğine dikkat çekerken, bunun ilave faiz artırımlarını gündeme getirebileceği uyarısında bulundu. Başkan Kevin Warsh'ın ise daha temkinli para politikası yaklaşımını desteklediği görüldü.

Yüksek faiz ortamı, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini azalttığı için değerli metal üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

IMF VE BANK OF AMERICA ALTIN BEKLENTİLERİNİ GÜNCELLEDİ

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomiye ilişkin görünümünü aşağı yönlü revize ederek 2026 yılı büyüme tahminini yüzde 3'e düşürdü.

Öte yandan Bank of America, Fed'in beklenenden daha şahin bir politika izleyeceği beklentisiyle 2026 yılı ortalama altın fiyatı tahminini yüzde 14 aşağı çekti. Banka, ons altın için öngörüsünü 4.360 dolara indirdi.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN TALEBİ SÜRÜYOR

Tanzanya Merkez Bankası Başkanı Emmanuel Tutuba, ülkenin döviz rezervlerini güçlendirmek amacıyla son 18 ayda yaklaşık 28 metrik ton altın satın aldıklarını açıkladı.

Diğer yandan Hindistan'ın gümüş ithalatına yönelik kısıtlamaları, ülkede arz sıkışıklığını artırdı. Talebin mevsimsel olarak zayıf seyretmesine rağmen arzın daralması nedeniyle gümüş primleri son altı ayın en yüksek seviyesine çıktı.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,3 düşüşle 58,13 dolara geriledi. Platin yüzde 0,4 yükselişle 1.585,11 dolara, paladyum ise yüzde 0,4 artışla 1.218 dolar seviyesine çıktı.