İSKİ açıkladı: Baraj doluluk oranı nedir? 29 Kasım İstanbul'da barajlardaki su oranı ne kadar?

Yayınlanma: 29.11.2023 - 11:55

Güncelleme: 29.11.2023 - 11:55

İstanbul'da yüzde 16 seviyesine kadar düşen baraj doluluk oranlarında yağışların ardından yaşanan artış devam ediyor. Peki, Baraj doluluk oranı nedir? 29 Kasım İstanbul'da barajlardaki su oranı ne kadar?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI KAÇ?

İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 25.47'e çıkmıştı. stanbul'un barajlarında yüzde 9.29 artış sağladı.

29 Kasım Çarşamba günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 25,63 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 29 Kasım'da doluluk oranı şöyle sıralandı:

-Ömerli Barajı: %47,62

-Darlık Barajı: %39,81

-Elmalı Barajı: %46,98

-Terkos Barajı: %14,08

-Alibey Barajı: %30,18

-Büyükçekmece Barajı: %9,31

-Sazlıdere Barajı: %9,53

-Istrancalar Barajı: %31,71

-Kazandere Barajı: %9,39

-Pabuçdere Barajı: %7,01