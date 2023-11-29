İSKİ açıkladı: Baraj doluluk oranı nedir? 29 Kasım İstanbul'da barajlardaki su oranı ne kadar?
İstanbul'da yağışın ardından baraj doluluk oranları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Hafta sonundan itibaren etkili olan yağışların ardından İSKİ son verileri açıkladı. Peki, Baraj doluluk oranı nedir? 29 Kasım İstanbul'da barajlardaki su oranı ne kadar?
İstanbul'da yüzde 16 seviyesine kadar düşen baraj doluluk oranlarında yağışların ardından yaşanan artış devam ediyor. Peki, Baraj doluluk oranı nedir? 29 Kasım İstanbul'da barajlardaki su oranı ne kadar?
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI KAÇ?
İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 25.47'e çıkmıştı. stanbul'un barajlarında yüzde 9.29 artış sağladı.
29 Kasım Çarşamba günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 25,63 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 29 Kasım'da doluluk oranı şöyle sıralandı:
-Ömerli Barajı: %47,62
-Darlık Barajı: %39,81
-Elmalı Barajı: %46,98
-Terkos Barajı: %14,08
-Alibey Barajı: %30,18
-Büyükçekmece Barajı: %9,31
-Sazlıdere Barajı: %9,53
-Istrancalar Barajı: %31,71
-Kazandere Barajı: %9,39
-Pabuçdere Barajı: %7,01
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 büyükşehir MHP’ye bırakılacak!
- Ünlü ekonomistten korkutan açıklama
- Büyükşehir belediye başkanından flaş karar!
- Melih Gökçek evini tahliye edecek
- Cesetleri çarşafa sarılı halde bulundu!
- İmamoğlu'ndan AKP grubuna manidar sözler
- Görür o ili işaret etti: '7.4’lük deprem bekliyoruz'
- Bakan Özhaseki'den 'rezerv alan' açıklaması
- 'Terim Fonu'na ilişkin tüm iddialara yanıt
- Bakanın imzasını taklit ederek suç işleyen polisler!