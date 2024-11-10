İSKİ açıkladı: İstanbul barajları genel doluluk oranları ne kadar?

Yayınlanma: 10.11.2024 - 10:00

Güncelleme: 10.11.2024 - 10:00

Kasım ayına girilmesiyle birlikte 10 Kasım barajların doluluk seviyesi arama motorlarında sorgulatılıyor. Alibeyköy ile Kazandere ve Papuçdere barajlarındaki doluluk oranı yüzde 10 seviyelerinin altına düştü. Peki, 10 Kasım İstanbul barajları genel doluluk oranları ne kadar?

BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 30,46 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 6,07 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 51,93 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.

İSKİ’nin son raporuna göre 10 Kasım barajlardaki doluluk oranları:

Ömerli Barajı yüzde 26,83

Darlık Barajı yüzde 32,24

Elmalı Barajı yüzde 51,93

Terkos Barajı yüzde 40,67

Alibey Barajı yüzde 6,07

Büyükçekmece Barajı yüzde 32,46

Sazlıdere Barajı yüzde 41,93

Istrancalar Barajı yüzde 34,14

Kazandere Barajı yüzde 8,27

Pabuçdere Barajı yüzde 7,95