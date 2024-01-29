İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarında son durum ne? 29 Ocak barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç?
İstanbul'da son günlerde yağış etkili olmasıyla barajlardaki doluluk oranlarındaki artış hızla sürüyor. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne? 29 Ocak barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç?
Geçtiğimiz Ekim ayında doluluk oranı yüzde 3.86`ya kadar düşerek adeta kuruyan Büyükçekmece Baraj gölü havzası yağışlardan payını aldı. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne? 29 Ocak barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç?
29 OCAK BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından yeni baraj doluluk oranları açıklandı. Bu hafta oldukça etkili olan yağışların ardından genel baraj doluluk oranı yüzde 64,98 seviyesine yükseldi.
İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı 83,88
Darlık Barajı 82,15
Elmalı Barajı 88,62
Terkos Barajı 53,86
Alibey Barajı 70,87
Büyükçekmece Barajı 55,87
Sazlıdere Barajı 46,18
Istrancalar Barajı 61,87
Kazandere Barajı 59,56
Pabuçdere Barajı 34,49
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