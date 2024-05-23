İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarındaki doluluk oranı kaç oldu?
İstanbul'da kurak geçen yaz aylarının ardından yüzde 16 seviyesine kadar düşen baraj doluluk oranlarında yağışların ardından yaşanan hareketlilik devam ediyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 80'in üzerinde seyrediyor. Peki, İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Yurt genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı 11 Kasım 2023'te yüzde 16.18'e kadar düşmüştü. Yağışların artmasının ardınan yurttaşlar baraj doluluk oranlarını merak etti. Peki, İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSTANBUL BARAJLARINDAKİ DOLULUK ORANI KAÇ?
23 Mayıs Perşembe günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 81,56 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 23 Mayıs'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:
Ömerli Barajı: %93,14
Darlık Barajı: %79,38
Elmalı Barajı: %84,93
Terkos Barajı: %90,53
Alibey Barajı: %54,8
Büyükçekmece Barajı: %76,03
Sazlıdere Barajı: %61,67
Istrancalar Barajı: %38,96
Kazandere Barajı: %79,22
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