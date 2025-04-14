İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarından sevindiren haber
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 82.27 oldu. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 82.19 olarak ölçülmüştü.
İstanbul'da barajlardaki su seviyesinde artış yaşanmaya devam ediyor.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 10 Mart'ta 77.98 iken bugünkü verilere göre yüzde 82.28 oldu.
Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 98.84 ile Kazandere Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 58.96 ile Sazlıdere Barajı oldu.
İSKİ'nin verilerine göre 14 Nisan itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
• Alibey Barajı yüzde 64.96
• Büyükçekmece Barajı yüzde 75.47
• Darlık Barajı yüzde 80.71
• Elmalı Barajı yüzde 96.04
• Istrancalar Barajı yüzde 96.87
• Kazandere Barajı yüzde 98.84
• Pabuçdere Barajı yüzde 97.54
• Sazlıdere Barajı yüzde 58.96
• Terkos Barajı yüzde 81.37
• Ömerli Barajı yüzde 94.62
Etiketler: #Baraj #baraj doluluk oranı
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