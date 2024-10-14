İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

Yayınlanma: 14.10.2024 - 13:19

Güncelleme: 14.10.2024 - 13:19

İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlara rağmen barajlardaki su seviyesinin düşüşü devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 13 Ekim'de 35.18 iken bugünkü verilere göre yüzde 34.99 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 56.04 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 3.2 ile Kazandere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 7 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 7.04

• Büyükçekmece Barajı yüzde 37.84

• Darlık Barajı yüzde 39.26

• Elmalı Barajı yüzde 56.04

• Istrancalar Barajı yüzde 23.48

• Kazandere Barajı yüzde 3.2

• Pabuçdere Barajı yüzde 14.62

• Sazlıdere Barajı yüzde 46.69

• Terkos Barajı yüzde 50.25

• Ömerli Barajı yüzde 27.21