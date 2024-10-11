Bakanlığın listesi şaşırtmaya devam ediyor: Kebaptan tekila, kokoreçten votka ve viski çıktı!

Köfteci Yusuf'un köftesinden çıkan domuz eti Türkiye'nin gündemindeki yerini korurken; Antalya’da faaliyetteki lokantanın “kuyu kebabı” ürününde tekilaya, başka bir lokantanın “kokoreç” ürününde ise votka kullanıldığı tespit edildi.

Bakanlığın listesi şaşırtmaya devam ediyor: Kebaptan tekila, kokoreçten votka ve viski çıktı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.10.2024 - 13:06

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan firmaları hileli ürünlerin hangi marka adı altında satıldığını ve yapılan sahtekârlıkları ifşa etmeye devam diyor. 

KEBAPTA VİSKİ

Bakanlığın yayımladığı 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesinde kuyu kebabında viski başka bir lokantanın kokoreç ürününde ise votka tespit edildi. 

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesinde Antalya'da yapılan denetimde bulunan bir kuyu tandır kebap salonundaki ürünün içinde tekila tespit edildi.

OKEY SALONUNDAKİ GIDALARDA RAKI TESPİT EDİLDİ

Öte yandan yine Antalya'da faaliyet gösteren bir okey salonundaki gıdalarda ise viski, rakı tespit edildi.


Etiketler: #tarım ve orman bakanlığı

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