İSKİ açıkladı: İşte İstanbul'un güncel baraj doluluk oranları!
İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranı artış gösterdi. İSKİ verilerine göre; 14 Mart Cuma günü itibarıyla toplam doluluk oranı yüzde 78,33 olarak ölçüldü.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, 14 Mart Cuma günü İstanbul’a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 78,33 olarak kaydedildi.
İstanbul barajlarındaki güncel doluluk oranları şöyle:
- Ömerli Barajı: %88,59
- Darlık Barajı: %76,61
- Elmalı Barajı: %95,1
- Terkos Barajı: %80,25
- Alibey Barajı: %64,96
- Büyükçekmece Barajı: %74,55
- Sazlıdere Barajı: %57,75
- Istrancalar Barajı: %64,88
- Kazandere Barajı: %83,78
- Pabuçdere Barajı: %82,07
Özellikle Elmalı Barajı yüzde 95,1 doluluk oranı ile en yüksek seviyeye ulaşırken, Sazlıdere Barajı yüzde 57,75 ile en düşük seviyede bulunuyor.
Etiketler: #Baraj #Atatürk Barajları #İSKİ
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