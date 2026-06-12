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İSKİ'den Pendik'te 'su kesintisi' ve 'bulanıklık' açıklaması

İSKİ'den Pendik'te 'su kesintisi' ve 'bulanıklık' açıklaması

12.06.2026 09:46:00
Güncellenme:
ANKA
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İSKİ'den Pendik'te 'su kesintisi' ve 'bulanıklık' açıklaması

İSKİ tarafından Pendik Şeyhli Mahallesi’nde yürütülen yeni içme suyu deposu çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen su kesintisi ve sonrasında şebekede oluşan geçici bulanıklıkla ilgili yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz tarafından deşarj çalışmaları ivedilikle başlatılmış olup, gerekli işlemler titizlikle sürdürülmektedir" denildi.
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Pendik Şeyhli Mahallesi’nde yürütülen yeni içme suyu deposu çalışmaları dolayısıyla uygulanan su kesintisi ve sonrasında oluşan geçici bulanıklığa ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu açıklamada, "Ekiplerimiz tarafından deşarj çalışmaları ivedilikle başlatılmış olup, gerekli işlemler titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

"DEŞARJ ÇALIŞMALARI İVEDİLİKLE BAŞLATILDI"

İşte İSKİ'den yapılan açıklama:

"Pendik Şeyhli Mahallesi’nde ekonomik ömrünü tamamlayan mevcut içme suyu depolarının yerine 12 bin 500 metreküp kapasiteli yeni bir içme suyu deposu yapılması amacıyla İdaremiz tarafından altyapı çalışmaları yürütülmektedir. Proje kapsamında, yeni deponun inşaat alanı içerisinde kalan isale hattının güzergahında deplase çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Çalışmalar sırasında, hat bağlantılarının güvenli şekilde yapılabilmesi amacıyla bölgede zorunlu su kesintisi uygulanmıştır. Kesinti sonrasında şebekede geçici bulanıklık oluştuğuna ilişkin tespitler üzerine ekiplerimiz tarafından deşarj çalışmaları ivedilikle başlatılmış olup, gerekli işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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