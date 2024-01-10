İSKİ duyurdu: 10 Ocak barajlarda son durum ne? İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ tarafından barajların doluluk oranı her gün açıklanıyor. Pazar günü ve bugün de devam eden yağışların ardından barajlardaki doluluk oranına ilişkin son tablo belli oldu. Peki, 10 Ocak barajlarda son durum ne? İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2024 - 10:16
İSKİ duyurdu: 10 Ocak barajlarda son durum ne? İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç?
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İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlarla birlikte artışa geçti. İstanbul'da yağan sağanak yağışın barajlara ne kadar etkisi olduğu merak ediliyor. Peki, 10 Ocak barajlarda son durum ne? İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç?

İSTANBUL'DA BARAJ DOLULUK ORANLARI

Barajların doluluk oranlar toplam 10 barajda yüzde 55,31 olarak ölçüldü. 

HANGİ BARAJDA NE KADAR SU VAR?

Ömerli Barajı: %71,08

Darlık Barajı: %64,96

Elmalı Barajı: %86,62

Terkos Barajı: %45,09

Alibey Barajı: %62,22

Büyükçekmece Barajı: %45,57

Sazlıdere Barajı: %39,96

Istrancalar Barajı: %45,14

Kazandere Barajı: %41,98


Baraj Kazandere Barajı Ömerli Barajı İSKİ

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