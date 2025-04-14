İSKİ duyurdu: Esenyurt'taki 8 mahallede çarşamba günü 10 saat su kesintisi yapılacak

Yayınlanma: 14.04.2025 - 15:41

Güncelleme: 14.04.2025 - 15:41

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Esenyurt-Avcılar isale hattında iyileştirme çalışmaları yapılacak.

Çalışmalar nedeniyle çarşamba günü 09.00 ile 19.00 arasında Zafer, Namık Kemal, Saadetdere, Turgut Özal, Akşemsettin, İncirtepe, İnönü ve Yunus Emre mahallelerinde su kesintisi yaşanacak.