İSKİ duyurdu: Esenyurt'taki 8 mahallede çarşamba günü 10 saat su kesintisi yapılacak

Esenyurt'un bazı mahallelerine, isale hattında yapılacak iyileştirme çalışmaları nedeniyle çarşamba günü saat 09.00'dan itibaren 10 saat süreyle su verilemeyecek.

İSKİ duyurdu: Esenyurt'taki 8 mahallede çarşamba günü 10 saat su kesintisi yapılacak
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AA
Yayınlanma: 14.04.2025 - 15:41

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Esenyurt-Avcılar isale hattında iyileştirme çalışmaları yapılacak.

Çalışmalar nedeniyle çarşamba günü 09.00 ile 19.00 arasında Zafer, Namık Kemal, Saadetdere, Turgut Özal, Akşemsettin, İncirtepe, İnönü ve Yunus Emre mahallelerinde su kesintisi yaşanacak.


Etiketler: #Esenyurt #su kesintisi

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