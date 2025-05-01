İSKİ genel müdürü ev hapsi kararı sonrası göğüs ağrıları şikâyetiyle tedavi altına alındı: Şafak Basa hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma: 01.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 01.05.2025 - 04:00

İBB’ye yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınıp ev hapsi cezası verilen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa yaklaşık dört günlük gözaltı sürecinin ardından dün göğüs ağrıları şikâyetiyle İstanbul Adliyesi yakınındaki hastaneye götürüldü. Tahliye edildiği saat 04.00 sularında hastanede tetkikleri yapılan Başa hakkında doktorlar ertelenen ameliyatın bir an önce yapılması için yatış önerisinde bulundu, Başa’nın kısa süre içerisinde ameliyat olması bekleniyor.

Başa’nın, 3 Mart 2025’teki rutin kontrolleri sırasında bypass ameliyatı ile açılan 3 damarından birisinin tamamen tıkalı birisinin ise yüzde 70’inin tıkalı olduğunun tespit edilmesi üzerine ikinci bir açık kalp ameliyatı kararı verilmişti. Ancak Başa, yaklaşık üç aylık operasyon sürecini İBB’ye 19 Mart’ta yapılan operasyon nedeniyle ertelemişti.

'HUKUKU UYGULADIĞIM İÇİN BURDAYIM'

Şafak Başa, İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliğine verdiği ifadede, “İmza yetkisi bende değildi.(Müştekiyi) İdareye baskı yapıldığı için bayrak töreninde kuruma çağırdım. Herkesin önünde, özel kalemimde bir görüşme sağladım. İlgili birimimiz olan çevre dairesi olumsuz görüş verdi. Tehditler nedeniyle valiliğe başvurarak koruma başvurusunda bulundum” dedi. Başa, ruhsat veren birim değiliz, görüş veren idareyiz. Hukuku uyguladığım için şu anda buradayım” ifadelerini kullandı.