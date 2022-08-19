İSKİ Genel Müdürü: İstanbul'da musluktan su içilebilir

19 Ağustos 2022 Cuma, 14:47

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ, İstanbulluların geçici su kesintisi yaşamaması için başlattığı altyapı yatırımını tamamladı. Dudullu ve Ömerli arasında yaklaşık 15 kilometre uzunluğundaki yeni içme suyu iletim hattı; dün, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törenle hizmete başladı.

İSKİ, Ömerli-Dudullu İsale Hattı açılış töreninde konuşan İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, İstanbullulara musluk suyu içmeleri çağrısında bulundu.

İstanbul’da musluk suyunun içilemeyeceği yönünde bir algı olduğunu anımsatan Başa, şunları söyledi:

“Bugün kime sorsak, İstanbul’da musluk suyunun içilmeyeceğini söyleyecektir. Oysa biz bunun tam tersini söylüyoruz. 'İstanbul’da su musluktan içilir' diyoruz. İstanbul’un suyunu kaynağında korumaya başlıyor, 22 içme suyu arıtma tesisimizde titizlikle arıtıyoruz. Bu suları, evlere, şebekenin yüzde 99’u yenilenmiş ve içerisinde herhangi bir kirlilik barındırmayan düktil font borularla ulaştırıyoruz. Şehre verdiğimiz suyu akredite laboratuvarlarımızda düzenli olarak kontrol ediyoruz. Aylık su kalite raporlarımızı da şeffaf bir şekilde, internet sitemizde yayınlıyoruz.”

İSKİ’nin Türkiye’nin en ucuz su tarifesine sahip idarelerinden biri olduğunu da belirten Genel Müdür Başa, “Bu ekonomik kriz ortamında, İstanbullulara musluktan su içme çağrısı yapıyor ve aile bütçelerine bir nebze de olsa destek olmaya çalışıyoruz” dedi.