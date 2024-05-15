İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını açıkladı

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 82.57 oldu. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 82.71 olarak ölçülmüştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 14:01
İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını açıkladı
Abone Ol google-news

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 82.83 oldu.

Yurt genelinde geçen yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı 11 Kasım 2023'te yüzde 16,18'e kadar düşmüştü.

Barajlardaki doluluk oranı yüzde 82.57'ye yükseldi. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 93.14 ile Ömerli Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 39.39'la Istrancalar Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 15 Mayıs itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 58.11

• Büyükçekmece Barajı yüzde 76.97

• Darlık Barajı yüzde 80.32

• Istrancalar Barajı yüzde 39.39

• Kazandere Barajı yüzde 82.71

• Elmalı Barajı yüzde 86.24

• Ömerli Barajı yüzde 93.14

• Pabuçdere Barajı yüzde 81.37

• Sazlıdere Barajı yüzde 62.45

• Terkos Barajı yüzde 91.49


Baraj haberleri baraj doluluk oranı haberleri İSKİ haberleri

İlgili Haberler

Antalya'da baraja atlayan Rus hayatını kaybetti

Antalya'da baraja atlayan Rus hayatını kaybetti
Litvanya'da adaylar barajı geçemedi: Seçimler ikinci tura kaldı

Litvanya'da adaylar barajı geçemedi: Seçimler ikinci tura kaldı
İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarındaki doluluk oranı kaç oldu?

İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarındaki doluluk oranı kaç oldu?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Usta sanatçı Ayten Gökçer hayatını kaybetti

Usta sanatçı Ayten Gökçer hayatını kaybetti
Günlük burç yorumları: 16 Mayıs 2024 Perşembe Koç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 16 Mayıs 2024 Perşembe Koç burcu yorumu
Dünya üzerinde yaşayan son canlı o olacak

Dünya üzerinde yaşayan son canlı o olacak
Günlük burç yorumları: 16 Mayıs 2024 Perşembe İkizler burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 16 Mayıs 2024 Perşembe İkizler burcu yorumu
İnşaat işçisi 52 gündür kayıptı... Canlı yayın çıkışında cinayeti itiraf etti!

İnşaat işçisi 52 gündür kayıptı... Canlı yayın çıkışında cinayeti itiraf etti!
Günlük burç yorumları: 16 Mayıs 2024 Perşembe Boğa burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 16 Mayıs 2024 Perşembe Boğa burcu yorumu
Son Dakika... İYİ Parti lideri Dervişoğlu grup toplantısında konuştu: 'Belli ki muktedirleri rahatsız etmişiz'

Son Dakika... İYİ Parti lideri Dervişoğlu grup toplantısında konuştu: 'Belli ki muktedirleri rahatsız etmişiz'
16 Mayıs 2024 Perşembe günlük burç yorumları: Astrolojik haritanızla aydınlanın!

16 Mayıs 2024 Perşembe günlük burç yorumları: Astrolojik haritanızla aydınlanın!