İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını açıkladı

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 80.62 oldu. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 80.81 olarak ölçülmüştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2024 - 12:10
İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını açıkladı
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 80.62 oldu.

İstanbul’u destekleyen barajların doluluk oranı 11 Kasım 2023'te yüzde 16,18'e kadar düşmüştü.

Barajlardaki doluluk oranı yüzde 80.62 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 92.81 ile Ömerli Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 38.35 ile Istrancalar Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 26 Mayıs itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 53.0

• Büyükçekmece Barajı yüzde 74.92

• Darlık Barajı yüzde 78.05

• Istrancalar Barajı yüzde 38.35

• Kazandere Barajı yüzde 76.98

• Elmalı Barajı yüzde 83.91

• Ömerli Barajı yüzde 92.81

• Pabuçdere Barajı yüzde 76.45

• Sazlıdere Barajı yüzde 61.28

• Terkos Barajı yüzde 89.58


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