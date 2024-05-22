İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını açıkladı

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 81.35 oldu. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 81.56 olarak ölçülmüştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2024 - 13:51
İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını açıkladı
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 81.56 oldu.

İstanbul’u destekleyen barajların doluluk oranı 11 Kasım 2023'te yüzde 16,18'e kadar düşmüştü.

Barajlardaki doluluk oranı yüzde 81.35 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 93.14 ile Ömerli Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 38.54 ile Istrancalar Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 22 Mayıs itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 54.28

• Büyükçekmece Barajı yüzde 75.84

• Darlık Barajı yüzde 79.11

• Istrancalar Barajı yüzde 38.54

• Kazandere Barajı yüzde 78.59

• Elmalı Barajı yüzde 84.56

• Ömerli Barajı yüzde 93.14

• Pabuçdere Barajı yüzde 77.75

• Sazlıdere Barajı yüzde 61.57

• Terkos Barajı yüzde 90.34


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