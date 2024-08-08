İSKİ kritik seviyeyi paylaştı: İstanbul'da baraj doluluk oranı ne kadar?
İstanbul baraj doluluk oranları ve 8 Temmuz barajların doluluk seviyesi merak ediliyor. Baraj doluluk oranları ve İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç araştırılıyor. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar?
İstanbul barajlarında doluluk oranı sıcak havalarla birlikte azalışa geçti. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar?
8 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından günlük olarak paylaşılıyor. İSKİ'nin yayınladığı grafiğe göre; 8 Ağustos günü barajların doluluk oranı yüzde 55,65 olarak ölçüldü.
İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI
8 Ağustos 2024 Perşembe günü itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli 59,61
Darlık 58,59
Elmalı 61,79
Terkos 69,62
Alibey 23,31
Büyükçekmece 53,03
Sazlıdere 52,5
Istrancalar 32,5
Kazandere 24,99
Pabuçdere 36,55
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