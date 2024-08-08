İSKİ kritik seviyeyi paylaştı: İstanbul'da baraj doluluk oranı ne kadar?

Yayınlanma: 08.08.2024 - 09:41

Güncelleme: 08.08.2024 - 09:41

İstanbul barajlarında doluluk oranı sıcak havalarla birlikte azalışa geçti. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar?

8 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından günlük olarak paylaşılıyor. İSKİ'nin yayınladığı grafiğe göre; 8 Ağustos günü barajların doluluk oranı yüzde 55,65 olarak ölçüldü.

İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

8 Ağustos 2024 Perşembe günü itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şu şekilde:

Ömerli 59,61

Darlık 58,59

Elmalı 61,79

Terkos 69,62

Alibey 23,31

Büyükçekmece 53,03

Sazlıdere 52,5

Istrancalar 32,5

Kazandere 24,99

Pabuçdere 36,55