İSKİ paylaştı: İşte İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İSKİ, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarına ilişkin 5 Mayıs verilerini paylaştı. Verilere göre, yağmurlu havanın etkili olduğu mega kentte barajların doluluk oranı yüzde 83.43 oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2024 - 11:21
İSKİ paylaştı: İşte İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 83.43 oldu.

Yurt genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı 11 Kasım 2023'te yüzde 16,18'e kadar düşmüştü.

Kurak bir kış geçiren mega kent İstanbul’da son günlerde etkili olan sağanak, barajlara yaradı.

Barajlardaki doluluk oranı yüzde 83.43'e yükseldi. 

İSKİ'nin verilerine göre 5 Mayıs itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Alibey Barajı yüzde 62.86

Büyükçekmece Barajı yüzde 78.28

Darlık Barajı yüzde 82.68

Istrancalar Barajı yüzde 85.78

Kazandere Barajı yüzde 81.13

Elmalı Barajı yüzde 88.54

Ömerli Barajı yüzde 92.72

Pabuçdere Barajı yüzde 79.41

Sazlıdere Barajı yüzde 62.53

Terkos Barajı yüzde 92.25


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