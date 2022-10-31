İSKİ'den 21 tasarruf önerisi: Yılda ortalama 16 ton suyu kurtarın

31 Ekim 2022 Pazartesi, 17:07

Küresel iklim değişikliği ve buna bağlı yaşanan kuraklık tüm dünyada suyun önemini daha da artırırken Türkiye’de de kişi başına düşen su miktarı yıldan yıla azalıyor. 2000 yılında bin 652 metreküp olan bu miktar, 2009 yılında bin 544, 2020 yılında ise bin 346 metreküpe kadar geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2030 yılı için 100 milyonluk nüfus tahmini gerçekleşirse kişi başına düşen su miktarının bin 120 metreküplere kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

Buna bağlı olarak da İSKİ’den bugün, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü nedeniyle yapılan açıklamada; İstanbul’da su harcamalarını azaltarak aile bütçesine de katkı sağlayacak tasarruf önerileri sunuldu. İSKİ, “Banyoda geçirdiğiniz süreyi 1 dakika kısaltın. Yılda ortalama 16 ton suyu kurtarın” çağrısı yaptı.

Kısa vadede susuzluk beklenilmediği ancak küresel iklim değişikliği ve buna bağlı olarak yaşanan kuraklık nedeniyle tüm dünyada suyun öneminin arttığı belirten açıklamada, 21 maddede sıralan şu öneriler aktarıldı:

“DAMLATAN MUSLUKLARINIZI TAMİR ETTİRİN”

“- Evdeki su sarfiyatının yüzde 70’inin tuvalet ve banyoda gerçekleştiğini unutmayın.

- Damlatan musluklarınızı tamir ettirin. Yılda ortalama 6 ton suyun boşa akmasını önleyin.

- Musluklarınızın altında bulunan vanaları bir miktar kısın veya musluk başlıklarınıza perlatör takın. Akan suda yüzde 50 tasarruf sağlayın.

- Sızdıran bir tuvalet rezervuarının günde 700 litreye kadar su sarfiyatına sebep olabileceğini unutmayın.

- Mümkünse tuvalet rezervuarlarınızı daha küçük hacimlilerle değiştirin.

“DUŞ ESNASINDA SABUNLANIRKEN SUYU AÇIK BIRAKMAYIN”

- Banyoda geçirdiğiniz süreyi 1 dakika kısaltın. Yılda ortalama 16 ton suyu kurtarın.

- Duş esnasında sabunlanırken suyu açık bırakmayın.

- El, yüz yıkarken ya da tıraş olurken musluğu açık bırakmayın. Musluk sürekli açık bir şekilde elinizi yıkarsanız suyun 75’inin boşa gittiğini unutmayın.

- Kombinin suyu ısıtmasını beklerken akan suyu bir kapta biriktirerek başka ihtiyaçlarınız için kullanın.

- Çamaşır ve bulaşık makinalarını tam doldurmadan çalıştırmayın.

“BULAŞIK VE ÇAMAŞIRLARINIZI MAKİNEDE YIKAYIN”

- Bulaşıklarınızı elde değil, makinede yıkayın. Her yıkamada 110 litre suyun boşa harcanmasına engel olun.

- Çamaşırlarınızı elde değil makinede yıkayın. Yılda ortalama 9 ton su tasarrufu sağlayın.

- Sebze ve meyveleri akan suda değil bir kap içerisinde yıkayın.

- Ev tipi arıtma cihazları ürettikleri suyun birkaç katını harcar. Eğer arıtma kullanıyorsanız çıkış suyunu biriktirerek temizlikte kullanın. İSKİ’nin İstanbul’a sağladığı suyun, yeni tip ev içi tesisat kullanılmış ise ya da varsa depolar en az 6 ayda bir temizleniyorsa sağlıklı ve güvenli olduğunu unutmayın.

-Sulama yapıyorsanız bunu sabah ya da akşam saatlerinde yapın. Buharlaşma kaynaklı kayıpları önleyin. Tarımsal kuraklığa karşı en güçlü yöntemin, damla sulama uygulaması olduğunu unutmayın.

“SOKAKTA GÖRDÜĞÜNÜZ SU KAÇAKLARINI BİLDİRİN”

- Arabalarınızı akan su ile değil, kova ve fırça yardımı ile yıkayın.

- Halıları yıkamak yerine mümkünse silmeyi tercih edin.

- Sokakta gördüğünüz su kaçaklarını İSKİ’ye bildirin.

- Tükettiğimiz her bir malzemenin üretiminde su kullanıldığını unutmayın. İsraf edilen her şeyin su kaybına sebep olduğunu hatırlayın.

- İSKİ faturanızın kâğıt yerine sms ya da e- posta ile tarafınıza ulaştırılmasını sağlayan Dijital Fatura uygulamasına geçin. https://www.iski.istanbul/dijital-fatura-talep web sitesinden kolayca başvuru yapın. Fatura kâğıdı için harcanan suyu kurtarın.

- Tasarruf amacıyla yaptığınız her şeyi alışkanlık haline getirin. Böylece hayat boyu tasarruf edin.”