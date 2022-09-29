İSKİ'den atık su hattına düşerek yaşamını yitiren yurttaş hakkında açıklama
İSKİ Genel Müdürlüğü, Yenibosna'da bir yurttaşın dere ıslahı ve atık su kolektör çalışma sahasında açık bırakılan baca kapağından düşerek hayatını kaybettiği haberlerine ilişkin “Yaşanan elim olayda idaremizin herhangi bir kusur ve ihmali bulunmamaktadır” açıklamasını yaptı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü, bir yurttaşın Yenibosna'da devam eden altyapı çalışmalarının inşaat sahasında baca kapağının açık bırakılması sebebiyle yapımı devam eden atık su hattına düşerek yaşamını yitirdiği haberlerine ilişkin bugün yazılı açıklama yaptı.
İSKİ’nin açıklamasında, “Bugün bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında bir vatandaşımızın İdaremizce gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının inşaat sahasında baca kapağının açık bırakılması sebebiyle yapımı devam eden atıksu hattına düştüğü ve burada hayatını kaybettiği iddialarına yer verilmiştir" anımsatmasında bulunuldu.
Açıklamada, "Bahse konu çalışma sahası, yerleşim yerleri içinde olmayıp, çevresi de çalışma başlamadan önce hem yaya hem de araç trafiğine İdaremizce kapatılmıştır. Ayrıca yüklenici firma da sözleşmesi gereği iş sağlığı ve güvenliği kontrollerini periyodik olarak gerçekleştirmektedir. Yaşanan elim olayda idaremizin herhangi bir kusur ve ihmali bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.
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