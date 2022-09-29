İSKİ açıkladı: Avcılar'da 24 saatlik su kesintisi
İSKİ Genel Müdürlüğü, Avcılardaki 10 mahalleden 8'ine 24 saat su verilmeyeceğini açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSKİ Genel Müdürlüğü, Avcılardaki 10 mahalleden 8'ine 24 saat su verilmeyeceğini açıkladı. Kesintinin Haramidere'deki su baskınlarının önüne geçmek amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında isale hatlarının deplase edilmesinden kaynaklandığı belirtildi.
İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle:
Haramidere'de su baskınlarının önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen dere ıslah çalışmaları kapsamında isale hatlarında deplase çalışması yapılacaktır. Bu sebeple Avcılar ilçesi; Mustafa Kemap Paşa, Firuzköy, Üniversite, Cihangir, Merkez, Ambarlı, Denizköşkler ve Gümüşpala mahallelerinde 29 Eylül 2022 Perşembe 10.00 ila 30 Eylül 2022 Cuma 10.00 saatleri arasında su verilmeyecektir.
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