İSKİ'den baraj ve göllerde suya girenler için uyarı

31 Mayıs 2022 Salı, 11:59

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ sıcakların artması ile birlikte meydana gelebilecek boğulma vakalarına karşı İstanbulluları uyardı. İSKİ'den yapılan açıklamada “Baraj, göl ve göletler özellikleri itibarıyla yüzmek için elverişli değildir. Tatlı suların kaldırma kuvveti, denizlere göre oldukça düşüktür. Bu sebeple buralarda yüzmek, denizlere göre çok daha zordur. Baraj ve göllerin tabanlarının balçık olması, boğulma riskini daha da arttırmaktadır” denildi.

Göl alanlarının geniş olmasının; izlenmesine ve etrafının çevrilmesine imkan vermediğine dikkat çekilerek “Can kayıplarının ve buna benzer talihsiz olayların yaşanmaması için idaremiz bilgilendirici tabelaların yanı sıra basın yayın organları ve dijital mecralar vasıtasıyla İstanbullara gerekli uyarılarda bulunmaktadır. Ancak yine de üzücü hadiselerin yaşanmaması adına, ailelerin de bu konuda duyarlı olmaları ve çocuklarını bilinçlendirmeleri büyük önem arz etmektedir. Can güvenliği açısından baraj ve göllere girilmemelidir” çağrısı yapıldı.



