Sulama kanalına giren çocuk, boğuldu
Adana'da sulama kanalına giren 14 yaşındaki çocuk akıntıya kapılarak boğuldu. Hayatını kaybeden çocuğun cesedi Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 14 yaşındaki E.N.G., akıntıya kapılarak boğuldu.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sevinçli Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşları ile serinlemek için sulama kanalına giren E.N.G., akıntıya kapılıp, gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve dalgıç polisler sevk edildi. Sulama kanalında arama yapan dalgıç polisler, E.N.G.'nin cansız bedenini buldu. Sudan çıkartılan ceset, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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