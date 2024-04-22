İSKİ'den iki ilçede su kesintisi duyurusu
İSKİ, Kağıthane ve Eyüpsultan'daki bazı mahallelerde Çarşamba günü 12 saatlik su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kağıthane ve Eyüpsultan'daki bazı mahallelerde Çarşamba günü 12 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu.
İSKİ'den yapılan açıklamada, Kağıthane-Göktürk-Yeni Havalimanı ana isale hattında gerçekleştirilecek bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Çarşamba günü saat 10.00-22.00 arasında, Eyüpsultan'da Göktürk merkez, Müthatpaşa, Mimar Sinan ve Çiftalan mahalleleri ile Kağıthane'de Hamidiye Mahallesi'ne su verilemeyeceği kaydedildi.
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