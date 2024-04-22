İSKİ'den iki ilçede su kesintisi duyurusu

İSKİ, Kağıthane ve Eyüpsultan'daki bazı mahallelerde Çarşamba günü 12 saatlik su kesintisi yapılacağını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 16:59
İSKİ'den iki ilçede su kesintisi duyurusu
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kağıthane ve Eyüpsultan'daki bazı mahallelerde Çarşamba günü 12 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

İSKİ'den yapılan açıklamada, Kağıthane-Göktürk-Yeni Havalimanı ana isale hattında gerçekleştirilecek bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Çarşamba günü saat 10.00-22.00 arasında, Eyüpsultan'da Göktürk merkez, Müthatpaşa, Mimar Sinan ve Çiftalan mahalleleri ile Kağıthane'de Hamidiye Mahallesi'ne su verilemeyeceği kaydedildi.


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