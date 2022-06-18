İSKİ'den Silahtarağa Arıtma Tesisi'nin iptaline ilişkin açıklama

İSKİ Kurumsal İletişim Şube Müdürlüğü'nün Silahtarağa İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin iptaline ilişkin yaptığı açıklamada, son günlerde Haliç’in su kalitesi ve Silahtarağa İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin yapımının durdurulmasına ilişkin yorumlar olduğu belirtildi.



“Halihazırda Haliç’in su kalitesi 1. sınıftır. Tesisin iptali de Haliç’i kirletmek şöyle dursun Haliç’i korumuştur” bilgilendirmesinden sonra Silahtarağa İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin yapımının iptal gerekçeleri kamuoyu ile paylaşıldı.

İSKİ açıklaması şöyle;

“- Halihazırda Haliç’e hiçbir noktadan atık su girişi olmamasına ve 1999 yılına ait Atıksu Master Planı’na göre, Haliç’e arıtılmış dahi olsa atıksu verilmemesi öngörülmüş olmasına rağmen yapımı iptal edilen tesisin deşarj noktası Haliç’tir.

- Bölgenin atık suları, herhangi bir kapasite ve Haliç’i kirletme riski olmadan, Baltalimanı ve Yenikapı atık su arıtma tesislerinde tesislerinde arıtılmaktadır.

- Baltalimanı ve Yenikapı atık su arıtma tesisleri, yapılan ihaleler kapsamında, biyolojik arıtmaya çevrilmektedir. Baltalimanı’nda çalışmaların yüzde 90’ı aşkın kısmı tamamlanmıştır. Yenikapı’da da çalışmalar yetkili makamlardan alınacak izinlerden sonra başlayacaktır.