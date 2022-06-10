İSKİ'den faturada 'ek ücret'e ilişkin açıklama

10 Haziran 2022 Cuma, 12:09

İstanbul'da son iki ayda su faturalarına yansıyan ‘KSUB’ vatandaşın dikkatini çekti.

İSKİ Kurumsal İletişim Müdürlüğü'nden bugün yapılan yazılı açıklamada, bu bedelin daha önce de alındığı, ancak faturada ayrıca gösterilmediği belirtildi. İSKİ'nin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"İSKİ FATURALARINDA EK ÜCRET ARTISI SÖZ KONUSU DEĞİL"

"Son dönemde bazı İstanbulluların, sosyal medya üzerinden, ‘KSUB’ hakkında çeşitli değerlendirmelerde bulundukları ve bu bedelin ek bir ödeme kalemi olduğu yönünde ifadeler kullandıkları gözlemlenmektedir. Konu ile ilgili idaremizce gerekli açıklamalar yapılmakla birlikte, son günlerde bu tarz değerlendirmelerin artması sonucu genel bir açıklama yapma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

KSUB, daha önce faturalarda su bedeli altında tahsil edilirken Sayıştay görüşü ve İBB Meclisi kararı neticesinde ayrı gösterilmeye başlamıştır. İSKİ faturalarında ek ücret artışı kesinlikle söz konusu değildir. Kamuoyunun sağlıklı bilgiye ulaşabilmesi adına saygıyla duyurulur."