Trabzon için kritik uyarı! Yüzde 16'sı afet riski altında

15 Haziran 2022 Çarşamba, 13:08

Son yıllarda küresel iklim değişikliğinin etkileriyle görülen ani lokal ve şiddetli yağışların can ve mal kayıplarıyla sonuçlanan sel ve heyelanlara yol açtığı Karadeniz Bölgesi'nde riskli alanlar belirleniyor.

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