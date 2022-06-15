Trabzon için kritik uyarı! Yüzde 16'sı afet riski altında
Trabzon’da, Afet Risk Analiz Sistemi (ARAS) projesi kapsamında hazırlanan heyelan tehlike haritasına göre ilin toplam yüzölçümünün yaklaşık yüzde 16’sının yüksek ve çok yüksek tehlikeli alan olduğu belirlendi. Bölgenin sel ve heyelan açısından büyük tehlike arz ettiği belirtildi.
Son yıllarda küresel iklim değişikliğinin etkileriyle görülen ani lokal ve şiddetli yağışların can ve mal kayıplarıyla sonuçlanan sel ve heyelanlara yol açtığı Karadeniz Bölgesi'nde riskli alanlar belirleniyor.
Video Haberler
- Kadın öğrencilere 'böyle giyinemezsiniz' tacizi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Boğazı kesilerek katledilmişti: Müebbet istemi
- Fenerbahçe sahaya indi! Jesus’tan takıma ilk sözler
- Milli maçta Ülkede mülteci istemiyoruz sloganı!
- Trabzon için kritik uyarı! Yüzde 16'sı risk altında
- 'Beceremiyorsanız yoldan çekileceksiniz'
- 'Elinizi vicdanınıza koyun öyle oy verin'
- Başıboş atlar trafiği felç etti
- Site otoparkında heyelan meydana geldi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- Memur maaşlarına para kalmadı!
- NATO'dan yeni Türkiye açıklaması
- Sokakta cinsel ilişkinin 5 nedeni
- Dünya Kupası'na son bilet belli oldu!
- NBA yıldızına şok... Hapis cezasıyla karşı karşıya!
- Motorine yeni zam yolda
- 'Gece yarısı operasyon' iddiası
- 'Bu saçma karardan geri dön'
- Skandalda ilk ifade ortaya çıktı