Trabzon için kritik uyarı! Yüzde 16'sı afet riski altında

Abone Ol google-news

Trabzon’da, Afet Risk Analiz Sistemi (ARAS) projesi kapsamında hazırlanan heyelan tehlike haritasına göre ilin toplam yüzölçümünün yaklaşık yüzde 16’sının yüksek ve çok yüksek tehlikeli alan olduğu belirlendi. Bölgenin sel ve heyelan açısından büyük tehlike arz ettiği belirtildi.

DHA
15 Haziran 2022 Çarşamba, 13:08

Son yıllarda küresel iklim değişikliğinin etkileriyle görülen ani lokal ve şiddetli yağışların can ve mal kayıplarıyla sonuçlanan sel ve heyelanlara yol açtığı Karadeniz Bölgesi'nde riskli alanlar belirleniyor.

Haberin devamı

trabzon afad afet Heyelan

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler