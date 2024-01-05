İSKİ'ye bağlı arıtma tesisinde bir erkek cesedi bulundu

İSKİ'ye bağlı Bakırköy Ataköy İleri Biyolojik Su Arıtma Tesisi'nde bir erkek cesedi bulundu.

AA
Yayınlanma: 05.01.2024 - 11:16
İSKİ'ye bağlı arıtma tesisinde bir erkek cesedi bulundu
Abone Ol google-news

Bakırköy Yeşilyurt Mahallasi'nde bulunan İski Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde çalışanlar, dün sabah saatlerinde bir erkek cesedi gördü.

Tesis şefi Savaş Çağdaş Ü, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, atık suların tesise geldiği giriş noktasındaki havuzda bulunan çıplak cesedi inceledi.

Uzun süreden beri alanda olduğu anlaşılan ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

 


İSKİ ceset Adli Tıp Kurumu

İlgili Haberler

İstanbul’da 'Ceset kokusu geliyor' ihbarı ekipleri harekete geçirdi

İstanbul’da 'Ceset kokusu geliyor' ihbarı ekipleri harekete geçirdi
En mutlu günleri acıyla bitti... Sağlıklı dördüz bebek dünyaya getirmişti, kucağına üç ceset verdiler!

En mutlu günleri acıyla bitti... Sağlıklı dördüz bebek dünyaya getirmişti, kucağına üç ceset verdiler!
Cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu... Cenazeleri, 15 gün sonra teslim alındı!

Cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu... Cenazeleri, 15 gün sonra teslim alındı!

En Çok Okunan Haberler