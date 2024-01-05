İSKİ'ye bağlı arıtma tesisinde bir erkek cesedi bulundu
İSKİ'ye bağlı Bakırköy Ataköy İleri Biyolojik Su Arıtma Tesisi'nde bir erkek cesedi bulundu.
Bakırköy Yeşilyurt Mahallasi'nde bulunan İski Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde çalışanlar, dün sabah saatlerinde bir erkek cesedi gördü.
Tesis şefi Savaş Çağdaş Ü, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, atık suların tesise geldiği giriş noktasındaki havuzda bulunan çıplak cesedi inceledi.
Uzun süreden beri alanda olduğu anlaşılan ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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