Yayınlanma: 28.04.2025 - 17:40

Güncelleme: 28.04.2025 - 17:40

Üniversite öğrencilerine teorik ve pratik eğitim imkanı sunan İŞKUR Gençlik Programı'ndan devlet üniversitelerinin örgün eğitim alan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri faydalanabiliyor. Peki, İŞKUR Gençlik Programı maaşı yattı mı? 2025 İŞKUR Gençlik Programı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI MAAŞI YATTI MI?

İlk başvurularını yapan üniversite öğrenci iş başı yapmıştı. Çalıştıkları her gün için 1083 TL ödeme alacak gençler, maaşların yatacağı tarihi bekliyor ancak ödeme takvimine dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Gençlerin ödemeleri, üniversitedeki ilgili birimlerin evrakları İŞKUR'a iletme zamanları ile alakalı olarak değişiklik gösterebilir. Maaşların Nisan ayı sonuna kadar hesaplarda olması bekleniyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI PARASI NE KADAR?

Haftada en fazla 3 gün çalışma fırsatı sunan Gençlik Programı kapsamında haftada 1, ayda 4 kez çalışmış olan bir genç aylık olarak 4 bin 332 TL kazanmış olacak. Haftada 2, ayda 8 gün çalışma sonucunda ise 8 bin 664 TL alacak.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular online olarak https://genclik.iskur.gov.tr/ adresinden yapılabiliyor.

Programa katılan öğrenciler eğitimlere katıldıklar her gün için 1.083 TL kazanıyor.