İŞKUR hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR hibe desteği kimlere verilecek?

İŞKUR'un engelli ve eski hükümlülere yönelik hibelerine başvurular başladı. Hibeden faydalanmak isteyenler başvurularını 7 Haziran'a kadar yapılabilecek. Peki, İŞKUR hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR hibe desteği kimlere verilecek?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2024 - 12:48
İŞKUR hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR hibe desteği kimlere verilecek?
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İşsizlikle mücadele çalışmaları kapsamında işveren ile iş arayanı buluşturan İŞKUR, mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim ve hibe programlarıyla işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasına katkı sağlıyor. Peki, İŞKUR hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR hibe desteği kimlere verilecek?

İŞKUR HİBE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kurum, yeni dönem hibe programları için başvuruları almaya başladı.

Destekten yararlanmak isteyenler, projeleriyle 7 Haziran'a kadar e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek.

İŞKUR hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Hibe desteği kimlere verilecek? 

Engelli ve eski hükümlüler gibi özel politika gerektiren gruplara yönelik 2014'ten beri hibe programları yürüten kurum, nisan ayında engelliler için hibe miktarını 150 bin liradan 400 bin liraya, eski hükümlüler için ise 110 bin liradan 300 bin liraya yükseltmişti.


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