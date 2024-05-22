Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru tarihi ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı tarafından 36 bin personel alımı yapılacağı açıklaması gelmişti. Adaylar başvuru kılavuzu için gün sayarken personel alımı kararı Resmi Gazete'de yer aldı. Peki, Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru tarihi ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2024 - 14:21
Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru tarihi ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?
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Sağlık Bakanlığı tarafından; diyetisyen, ebe, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknikeri, tabip ve uzman tabip alımı yapılıyor. İlan Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru tarihi ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek personel alımına dair henüz kılavuz ve tarih paylaşımı gelmedi. İlan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Önceki ilanlarda olduğu gibi başvuru kılavuzunun ÖSYM tarafından kısa süre içerisinde paylaşılması bekleniyor.

Yayımlanan ilana göre; 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip alımı olacak.

İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.


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