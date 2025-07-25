İŞKUR’un sınav karmaşası: 'Sınava gir' yazısından sonra 'sınava giremez' yazısı gönderildi

İŞKUR 2013 yılında çalışanları arasından yönetmelik gereği 200 adet şube müdürü alımı sınavı yaptı. Sınav Ankara Yenimahalle'de bir okulda iki blokta yapıldı. Bir blok diğer bloğa göre 10 dakika geç bırakıldığı için sınavın tekrar edilmesine karar verildi. Ayrıca yönetmelik gereği “Sınav soruları toplamında yüzde 5 hatalı soru olması halinde sınav iptal edilir” maddesine göre sınavda yüzde 5'ten hayli fazla soru hatalı olduğundan Ankara idari mahkemesine yürütmeyi durdurma davası açıldı.

KARAR YOK HÜKMÜNDE SAYILDI

Karar çıkmadan İŞKUR Genel Müdürlüğü hemen atamalar yaptı. Yürütmeyi durdurma kararı tebliğ edildi ve bu arada sınavın iptal edilmesi davası da açıldı. Sınavda yönetmelik gereği hatalı sorular olduğu görülerek Ankara idari mahkeme tarafından iptaline karar verildi ve İŞKUR Genel Müdürlüğüne karar tebliğ edildi. Ayrıca atananların atamalarının iptal edilmesi davası da kararı tebliğ edildi. Mahkeme kararları İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından dikkate alınmadı ve mahkeme kararları yok hükmünde sayıldı.

SINAV İPTAL EDİLDİ

Bu sınavla müdür olarak atananların bir kısmı başka kurumlarda çalışırken, bir kısmı yaşamını yitirdi. Bir kısmı da kurum ile ilişiğini kesti. 2019 yılında emekli olan bir kişiye 2024 yılında mahkeme kararı gereği sınavın yenileneceğine dair İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından yazı tebliğ edildi. O kişi yenilecek sınava girmek üzere dilekçe verdi. İŞKUR bu sefer 'Emekli olan bu sınava giremez' yazısı gönderdi. İtiraz dilekçeleri verilerek dava açıldı ve İŞKUR apar topar sınavı yaptı. Dava sonucu ise sınav iptal edildi.