Deprem sonrası talep yüzde 90 arttı: Betonun içinden çıkan çıkana...

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 17:48

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 17:59

İstanbul'da, Kadıköy Belediyesi'ne ait beton ve zemin laboratuvarında, ilçede inşaat faaliyetlerine devam edilen yapıların ve ilçe sakinlerinin başvuruları sonucu binalarından alınan numunelerin deprem risk tespitine yönelik incelemeleri gerçekleştiriliyor.

İnşaat faaliyetleri devam eden binalardan alınan beton numuneler, su dolu havuzlarda 7-28 gün bekletildikten sonra, özel makinelerle test ediliyor.

ÇIKANLAR PES DEDİRTTİ

Laboratuvarda eski binalara dair örnekler de ilçe sakinlerinin başvuruları üzerine inceleniyor. Merkezde, çoğunluğu eski binalardan alındığı görülmüş numunelerdeki deniz kabuğu, deniz taşı ve bazı hatalı uygulama gerçekleştirilmiş yeni inşaatlara dair örneklerde gazete kupürü, strafor köpüğü, tahta gibi malzemelere rastlandığı görüldü.

Laboratuvar yetkilileri, başvuruların eski binaların yanı sıra yeni binalarda da arttığını bildirdi.

"DEPREMDEN SONRA YÜZDE 90 ARTIŞ VAR"

Kadıköy'deki çalışmalar ve incelemelerle bilgi veren Kadıköy Belediyesi Beton ve Zemin Laboratuvarı sorumlusu Menekşe Perdi, "Depremden sonra genel olarak bir inceleme talebi artışı var. Eski yapılardan olduğu gibi yeni yapılardan da vatandaşlarımız tedirgin olmuş durumda bizlere müracaat ediyorlar. Şu anda bize gelen inceleme taleplerinde yüzde 90'lık anormal bir artış var. Yeni yapılan binalarda oturan vatandaşların yapıları iskân belgeli ve beton denetimleri, zemin etütleri yapılmış, bu süreçte bir yapı denetim şirketinde denetlenmiş ve ilgili bakanlıkta belgeli halde ise, korkmamaları gerekiyor. Vatandaşımız başvuru yaptığında sahadaki belediye ekiplerimiz binaya ait belirli noktalardan beton örnekleri alıyor. Daha sonra burada çalışma yapılarak dosya haline getiriliyor. Biz bunları bakanlık sistemine eğer riskli yapı ise, taranıp Tapu Müdürlüğü'ne teslim edip, gerekli bilgileri veriyoruz. Riskli ve yıkım gerekiyorsa başlıyor" dedi.

"ESKİ YAPILARDA DENİZ KABUĞU VE DENİZ KUMUNA SIKLIKLA RASTLIYORUZ"

"Kat sayısına göre değişiklik gösterse de genelde yapıların bodrum ve giriş katlarından örnek alıyoruz" diyen Perdi, şöyle konuştu:

"Yapılarında ciddi anlamda çatlak, betonda patlama görenler dilekçe ile müracaat ettiklerinde, yetkililer noktada inceleme gerçekleştiriliyorlar. Eski binalarda, standartlara uygunluk söz konusu değil. Bu yapılarda c8-c10 gibi beton yapılarıyla karşılaşıyoruz. Yeni inşaatlarda ise minimum c25 tipi beton kullanılıyor. Kadıköy'de ise bu ortalama c35-40, oluyor.

Eski yapılarda ve mevcut binalara dair numunelerde c8-c10 beton tiplerinde, deniz kumu, deniz kabuğu gibi parçalara sıklıkla rastlıyoruz. Şu anda deprem bölgesi dediğimiz yerlerde kullanılması gereken beton sınıfı minimum c25'tir. Bu c8 ve c10 gibi sınıflandırmalar, betonun taşıma gücünü ifade ediyor."