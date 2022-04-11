İslam Memiş'ten 'altın' yorumu: Mayısta kaç liraya çıkacağı açıkladı

11 Nisan 2022 Pazartesi, 22:57

Finans Analisti İslam Memiş, Youtube hesabında açıklamalarda bulundu.

'"Dövizde, altında dip seviyeler görebiliriz Nisan ayında" diyen Memiş, "Bu seviyeler aşağıya doğru test edildikten sonra Haziran ayına kadar sürecek bir trendle bir fırsat vermeyeceğini tahmin ediyorum. Bu kısa vadeli agresif yukarı yönlü atakların da bir tuzak fiyatlama olacak. Büyük ihtimalle Haziran ayında" ifadelerini kullandı.

Euro ve dolar konusunda da konuşan Memiş, "Euro dolar paritesi yine 1.09 seviyesinde ve yatay. Kişisel olarak kağıt paraya yatırım yapacak olsaydım bu sterlin ve euro olurdu. Çünkü dolar endeksi karşısında değer kaybettiler. Elimde dolarım var altın ya da gümüş almalı mıyım? Ben kişisel olarak almayı tercih etmiyorum. Yüksek gördüğüm için elimdeki dolarla altın ve gümüş tarafına girmem. Elimdeki dolarla euro ve sterlin almak daha ucuz" ifadelerini kullandı.

ALTIN TAHMİNİNİ DE AÇIKLADI

Memiş ayrıca altının mayıs ayında kaç liraya çıkacağına ilişkin de yorumlarda bulundu.

Memiş şöyle konuştu: