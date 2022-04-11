Samsung kullanıcıları dikkat! Telefonunuz risk altında
Milyonlarca Samsung kullanıcısını ilgilendiren önemli bir risk ortaya çıktı. Satın alınan telefonlar kutudan bazı uygulamalar yüklü olarak geliyor. Fakat bu uygulamaların güvenilir olmadığı tespit edildi.
Satın alınan akıllı telefonlar çok sayıda ön yüklü uygulama ile kutudan çıkıyor. Bunlar genellikle markanın kendisine ait ya da anlaşmalı şirketlerin piyasaya sürdüğü araçlar oluyor. Ancak, bu durumun ciddi güvenlik tehlikeleri taşıdığı ortaya çıktı.
Forbes’un hazırladığı bir rapora göre, Samsung telefonlarda ön yüklü olarak gelen bazı uygulamalarda ciddi bir güvenlik riski tespit edildi. Android 9 ve 12 arasındaki tüm One UI kullanan cihazları ilgilendiren bu durumun milyonlarca kullanıcıyı tehdit ettiği ortaya çıktı.
SAMSUNG KULLANICILARININ MUTLAKA YAPMASI GEREKEN GÜNCELLEME
Açıklamaya göre, en büyük risk Samsung ‘Telefon‘ uygulamasında karşımıza çıkıyor. Açıktan yararlanabilen siber saldırganlar, milyonlarca Galaxy modelinde uzaktan sıfırlama, arama yapma, uygulamaları hem yükleme hem de silme gibi işlemler gerçekleştirebiliyorlar. Özellikle uygulama yükleme pek çok güvenlik riski barındırıyor.
Söz konusu açık Android 9 ve 12 arasındaki tüm telefonlar için geçerli. Bu da piyasadaki modellerin yüzde 80’den fazlasının risk altında olduğunu gösteriyor.
Shift Delete'in haberine göre, bu durumu engellemenin yöntemi mevcut. İlk adımda Samsung'un sunduğu tüm güncellemeleri indirmek gerekiyor. Samsung, 2022’nin ilk aylarında sorunu tespit ederek bir güvenlik güncellemesi yayımlamış. Ancak performans ve benzeri kaygılar ile güncelleme yayınlamayan cihazlar hala risk altında yer alıyor.
SAMSUNG GÜVENLİK GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILIR?
- Cihazınızın Ayarlar uygulamasını açın.
- Güvenlik‘e dokunun.
- Güncelleme olup olmadığını kontrol edin:
- Güvenlik güncellemesi olup olmadığını kontrol etmek için Google Güvenlik Kontrolü‘ne dokunun.
- Google Play sistem güncellemesi olup olmadığını kontrol etmek için Google Play sistem güncellemesi‘ne dokunun.
- Ekrandaki adımları uygulayın.
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