İslamcı kimliğiyle bilinen Mazlumder'de Adnan Oktar çatlağı

26 Ekim 2022 Çarşamba, 16:10

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve ekibinin yargılandığı organize suç örgütü davasıyla ilgili kapsamlı bir rapor yayımlayan Mazlumder, burada söz konusu davaya ilişkin Oktar ve ekibinin ‘hak gasbına uğradığını’ belirtti.

BEKİR BOZDAĞ AYRINTISI

Raporun değerlendirme bölümünde şu ifadeler yer aldı:

“Söz konusu davada yargılanan kişi ve grupların yaşam biçimleri, din algıları ve toplumun bakış açısından bağımsız olarak herkesin savunma haklarına riayet edilmesini, herhangi bir davada verdiği kararlar nedeniyle yargı mensuplarının siyasi ve toplumsal baskıya maruz bırakılmasının kabul edilemez olduğunu bu dava özelinde bir kez daha vurguluyoruz.”

Yine raporda adil yargılamanın yapılmadığına ilişkin eleştirilere yer verilirken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a da işaret edildi.

ÖNCE TWEET'LER SONRA RAPOR KALDIRILDI

Mazlumder, bu ifadeleri sosyal medya hesaplarından da yayımladı. Ancak gelen tepkiler üzerine önce tweet'ler silindi ardından da raporun yayımdan kaldırıldığı belirtildi. Konuya dair yapılan açıklamada ise "Geçtiğimiz gün derneğimize ulaşan müştekilerin bir kısmı, raporda yer alan bazı hususların aksine belgeler bulunduğunu ifade etmiş, sözlü itirazlar yanında, itiraz noktalarını içeren yazılı notları derneğimize ulaştıracaklarını ifade etmişlerdir. Yeni gelişme çerçevesinde ceza dava dosyasını gözden geçirmek ve yeniden değerlendirmek üzere bahse konu raporumuzu yayından kaldırıyoruz" denildi.