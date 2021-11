İşletmeciler isyan etti: Kur krizi kahveyi de vurdu

23 Kasım 2021 Salı, 15:18

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 16'dan 15'e düşürmesi sonrası Dolar/TL kuru, günlük yüzde 4'ün üzerinde artışla 11'i geçmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün kabine toplantısı sonrası düşük faiz politikalarında kararlı olduklarını yinelemesi sonrası ise kurdaki günlük yükseliş yüzde 8’i geçerek 13 seviyesine dayandı.

Türk Lirası’nın dolar kuru karşısındaki değer kaybı ve enflasyon hizmet sektörünü de derinden etkiledi. Bunlardan biri de kahve sektörü.

İKİ KATINA ÇIKTI

Kahve çekirdeği, süt gibi ürünlerin fiyatlarındaki hızlı yükseliş nedeniyle işletmeciler artan maliyetler karşısında zor günler geçiriyor. cumhuriyet.com.tr’den Canser Seven’e konuşan kafe işletmecisi Hakan Şimşek, özellikle kahve çekirdeği gibi yurt dışından ithal edilen ürünlerdeki fiyat artışından kaynaklı kahve fiyatlarının iki katına çıktığını söyledi.

Geçen yıla göre, artan maliyetler karşısında daha az işçi çalıştırmak zorunda kaldıklarını ve pandemi boyunca yaşadıkları zarara benzer bir durumun şu an ki zamlar nedeniyle tekrar yaşandığına dikkat çeken Şimşek, ‘‘Geçen sene yaptığımız cirolardan daha fazla ciro yapıyoruz ancak kar oranlarında büyük bir düşüş var’’ dedi.

Şimşek sözlerine şöyle devam etti:

Türkiye’de Kahve çekirdeği üretilmediği için yurt dışından geliyor. Zaten yurt dışından en çok ithal edilen ürünlerin başında geliyor. Dolardaki yükseliş bizi oldukça etkiliyor. Bu ürünlerin fiyatlarındaki artışının temel nedeni dolar. Kahve sektörü dışında bizler yemek sektöründe de faaliyet gösteriyoruz. Süt ürünleri, et ürünleri gibi pek çok üründe oluşan zam maalesef bizleri kötü etkiliyor. Bu şekilde bir çıkmazın içine girdik. Fiyatlar, geçtiğimiz yıla kıyasla İki katına çıktı diyebiliriz. Latte kahveyi 14 TL’ye satarken şu an 17-18 TL’ye satar olduk. Aslında maliyet giderlerimize baktığımızda, kahve fiyatlarında daha fazla zam yapmamız gerekiyor. Bu zamları müşteriye yansıtamıyoruz. Bazı kahveleri kendimiz kavurduğumuz ve dışardan almadığımız için uygun fiyatlı oluyor. Çevre kafelere göre fiyatlarımız daha uygun ancak müşteri yine de ‘aaa bu kahve şu kadar mı oldu’ diye soruyor.

‘CİRO ARTTI ANCAK KAR ORANI AZALDI’

Geçen sene yaptığımız cirolardan daha fazla ciro yapıyoruz ancak kar oranlarında büyük bir düşüş var. Geçen yıla kıyasla daha az kişi çalıştırıyoruz. Geçen yıl 10 kişi çalışıyorken şu an 7 kişi çalışıyoruz. Geçen yıl kahve şurupları 40 TL civarıyken şu an bir şişesi 120 TL. Her ay zam geliyor. Çekirdekleri ve şurupları değiştirmedik, çünkü bu kaliteden ödün vermek olurdu. Yani aslında müşteri memnuniyetini korumak adına kar oranımızı düşürüyoruz. Marketlerdeki gramaj değişimi tarzı bir şeye gitmedik. Kahve boyutlarımız aynı ama tabi ki fiyatlarda artış oldu.

2015 yılından beri kahve sektöründeyiz. 3 şubemiz var. Pandemide dibi görmüştük. Normalleşme oldu ancak pandemi de gördüğümüz zararı artan zamlar yüzünden atlatamadık. Ayakta durmaya çalıştık ve bu süreçte devletten herhangi bir destek göremedik. Kahve sektöründe genç yatırımcılara desteklerin artması lazım. Devletin bu noktada yardımcı olması ve bu zamların önüne geçmesi lazım.

Biz market fiyatlarındaki değişim gibi her gün menü değişimi yapamıyoruz. Aslında bakıldığında bu da bir maliyet. Zam geçişlerini 4 ayda bir olacak şekilde yapıyoruz. Pandemiden ve kur artışlarından önce zamlarımızı enflasyon oranında yıllık bazda yapıyorduk. Ama şimdi her ay yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü maliyet giderlerimiz her geçen gün artıyor.”