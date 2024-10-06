İşletmenin şemsiyesi yurttaşın üzerine düştü: 1 yaralı
Avcılar'da aniden bastıran yağmur ve rüzgar nedeniyle bir işletmenin şemsiyesi kafede oturanların üzerine düştü. Yaşanan olayda bir kişi yaralanırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Avcılar ilçesi Firuzköy Mahallesi'nde aniden bastıran yağmur ve rüzgar nedeniyle bir işletmenin şemsiyesi kafede oturan yurttaşın üzerine düştü. Yaşanan olayda bir kişi yaralandı. Yaralı yurttaş olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Ayrıca şemsiyenin düşmesi nedeniyle kafede maddi hasar meydana geldi.
Etiketler: #düştü
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