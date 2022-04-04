İşlettiği kıraathanenin önünde otururken öldürüldü
Diyarbakır'da işlettiği kıraathanenin önünde otururken, taksiyle gelen kişinin silahlı saldırısına uğrayan Muzaffer Kızıl (38), hayatını kaybetti. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, 3 Mart gece saatlerinde Bağlar ilçesi Sunay Caddesi’nde meydana gledi. M.Ç.'nin kullandığı taksiyle gelen kişi, işlettiği kıraathanenin önünde arkadaşlarıyla oturan Muzaffer Kızıl'a tabancayla peş peşe ateş etti. Vücuduna 6 kurşun isabet eden Kızıl yere yığılırken, şüpheli ise geldiği taksiye binip kaçtı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Muzaffer Kızıl, kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tüm çabalara karşın kurtarılamadı.
TAKSİ TERK EDİLMİŞ BULUNDU
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, KGYS kameralarından tespit ettiği taksiyi Şeyh Şamil Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu. Sürücü M.Ç. ise Bağcılar Mahallesi'nde gözaltına alındı.
Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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