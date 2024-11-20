Yayınlanma: 20.11.2024 - 18:22

Güncelleme: 20.11.2024 - 18:22

Cinsiyet geçiş ameliyatı olan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, dış görünüşünü değiştirmesinin ardından ismini de Meli Bendeli olarak değiştirmişti. Peki, Meli Bendeli kimdir? Meli Bendeli kaç yaşında, nereli?

MELİ BENDELİ KİMDİR?

Meli Bendeli ya da önceki adıyla Ahmet Melih Yılmaz 1989 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü mezunu. Deneyimli bir tiyatro oyuncusu. Erdal Beşikçioğlu'nun yönettiği Woyzeck Masalı isimli tiyatro oyunundaki oyunculuk performansı çok sevildi. Tiyatro çalışmaları yanı sıra 2010 yılından itibaren film ve dizilerde rol almaya başladı. 2015'te Hatırla Gönül dizisinde yer aldı, 2018'de Çukur dizisinde Timsah Celil karakterini canlandırmaya başladı ancak ilerleyen zamanlarda diziden ayrıldı.

En son Show TV ekranlarında yayınlanan ve 2021 yılında final yapan Cam Tavanlar dizisinde Şinasi rolündeydi. Aynı zamanda 19 Kasım 2021 tarihinde prömiyeri yapılan, Elvin Beşikçioğlu'nun yönettiği ve Erdal Beşikçioğlu'nun genel sanat yönetmenliğini yaptığı Tatbikat Sahnesi'nin oyunu Miriam Yasta'da başrol olarak oynadı. 2022 yılının Ocak ayında trans olduğunu açıkladı. Yaşamına Meli Bendeli olarak devam etmektedir.

MELİ BENDELİ'NİN OYNADIĞI DİZİ/FİLMLER