Yayınlanma: 20.11.2024 - 19:44

Güncelleme: 20.11.2024 - 19:44

Netflix üzerinden milyonlarca kişinin izlediği Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki tarihi boks maçında ring kızı olan Sydney Thomas, araştırılan isimlerden biri oldu. Peki, Sydney Thomas kimdir? Sydney Thomas kaç yaşında, nereli? Sydney Thomas neden ünlü oldu?

SYDNEY THOMAS KİMDİR?

Alabama Üniversitesi’nde eğitim gören Sydney Thomas, model ve sosyal medya fenomeni olarak tanınmaktadır. OutKick.com portalında “Screencaps” adlı köşe yazarlığı yapan Thomas, spor dünyasında St. Louis Cardinals’ın dugout kızı olarak da görev yapmaktadır.

SYDNEY THOMAS'IN KARİYERİ

Üniversite öğrencisi olan genç model, kariyerine ilk olarak sosyal medyada başlamıştır. Ring kızlığı deneyimi ise yaklaşık bir ay önce Porto Riko’daki bir boks maçıyla başlamıştır.

SYDNEY THOMAS'IN SOSYAL MEDYADA KAÇ TAKİPÇİSİ VAR?

Sydney Thomas'ın Instagram hesabında 236.000 takipçisi bulunmaktadır. TikTok platformunda 640.000 kişi tarafından takip edilmektedir