İsmail Çataklı açıkladı: Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu

05 Ekim 2022 Çarşamba, 14:17

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, ülkesine geri dönen Suriyeli sayısının 526 bin 932 olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, bakanlığın eylül ayı faaliyetlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Çataklı, şöyle konuştu:

"Her ülke kendi güvenliğini, huzurunu, vatandaşını korumaya çalışıyor. Türkiye olarak bu meseleyle en çok uğraşan ülkelerin başında gelsek de bu yürüttüğümüz çalışmalarda hiçbir şekilde insan onuruna aykırı hareket etmiyoruz. Vicdan ve hukuk çerçevesi dahilinde başarıyla yürütüyoruz. 2022 yılı eylül ayında düzensiz göç verilerine baktığımızda, 5 bin 710'u denizlerden olmak üzere toplam 26 bin 699 düzensiz göçmen ve 1130 organizatör yakalandı. Ocak ayından bu yana yakalanan düzensiz göçmen sayısı da 215 bin 482'ye ulaştı. 2016'dan bugüne kadar 2 milyon 688 bin 137 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellendi. Toplam 88 bin 367 düzensiz göçmeni ocak ayından bugüne sınır dışı ettik. Ülkesine gönüllü olarak geri dönen Suriyeli sayısı 526 bin 932'ye ulaştı. Bugün itibarı ile ülkemizde 3 milyon 646 bin 278 kayıt altına alınan Suriyeli bulunuyor.''