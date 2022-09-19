Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri sürüyor

19 Eylül 2022 Pazartesi, 13:20

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında "kendi rızasıyla" ülkesine geri dönüş yapmak isteyen Suriyeliler, bulundukları illerdeki Göç İdaresi Müdürlüklerine müracaat etmeleri sonrasında ülkelerine geçiş yapıyor.

Gönüllü geri dönüş projesi kapsamında, günde ortalama 1000-1500 kişi, işlemlerini yaptırarak sınır kapılarından Suriye'ye geçiş yapıyor. Bu yılın ağustos sonunda 40 bin 465 kişi gönüllü geri dönüş yaptı. Fırat Kalkanı Harekatının başladığı 24 Ağustos 2016 tarihinden bugüne kadar ise toplam 521 bin 39 kişi gönüllü olarak ülkelerine gitti.

"AFRİN'E GİDİYORUM"

Sınır kapılarında gönüllü geri dönüşler sürüyor. Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan ülkesine gönüllü olarak dönüş yapanlardan Yusuf Cafer, 2013 yılında savaş nedeniyle Türkiye'ye geçerek ailesi ile İstanbul’a yerleştiğini belirterek, "2013 yılında eşim ve çocuklarım ile Türkiye’ye geldim. Burada bulunduğumuz süre içerisinde bize kucak açan Türk halkına ve Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum. Şimdi ülkeme geri dönüyor ve Afrin’de yaşayan annemin yanına gidiyorum. Bundan sonda Afrin’de yaşayacağım. Afrin'de zeytin bahçem var, onlarla ilgileneceğim. Türkiye’de kaldığım süre zarfında hiçbir zorluk görmedim" diye konuştu.