Destici, Meral Akşener'i ziyaret etti: "İlk dört maddeye dokunulmaması gerektiğine aynı sayfadayız"
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. 'Yeni anayasa' konusunun görüşüldüğü belirtilen ziyarette iki lider de "anayasanın ilk 4 maddesine dokunulmaması konusunda aynı safta olduklarını" belirtti.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i parti genel merkezinde ziyaret etti. İki lider yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Destici, Türkiye'nin önündeki meseleleri konuşmak için siyasi partilerle görüştüklerini söyleyerek, "Bunların içerisinde yeni anayasa, hükümetin gündeminde olan yargı ve ekonomi reformu var. Seçim kanunu, siyasi partiler yasası ve diğer bütün meselelerimizi istişare ettik. Meral Akşener hanımefendi ile eskiye dayanan bir hukukumuz da var. Özellikle bugünkü ziyaretimizin konusu yeni anayasa. Güvenliği, özgürlüğü, refahı ve adaleti esas alacak bir anayasadan yanayız. Cumhurbaşkanının çağrısını samimi ve desteklenmesi gereken, onun öncesinde konuşulması gereken bir çağrı olarak görüyoruz. BBP olarak da samimi buluyoruz ve destekliyoruz" dedi.
AKŞENER: BBP'NİN İKİ İTTİFAKLA DA İRTİBAT KURMA İMKANI VAR
Akşener ise, ziyaretlerinden dolayı Destici ve ekibine teşekkür ederek "Anayasa'nın ilk dört maddesinin değiştirilmemesine ve dokunulmaması gerektiğine dair Sayın Destici ile aynı sayfadayız. BBP'nin bir özelliği var. Hem Cumhur ittifakının bileşenleri ile hem de Millet ittifakının bileşenleri ile irtibat kurma imkanına sahip. Bu tutumu ve pozisyonu Türkiye açısından çok önemli buluyorum. Bugün bizimle görüştü. Bildiğim kadarıyla önümüzdeki hafta CHP ile görüşecek. Bu önemli bir pozisyondur bu pozisyonun muhafazası Türkiye açısından da önemlidir" diye konuştu.
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